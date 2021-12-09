"Полная чушь!": фаворитка Градского взорвалась из-за грязных слухов

После смерти Александра Градского появились слухи о его тайной связи с одной из участниц "Голоса".

На днях актриса Людмила Цветкова высказала версию о том, что в последние годы у музыканта был серьезный разлад с молодой женой Мариной из-за появления у него еще более молодой любовницы. Женщина дала понять, что избранницей Александра Градского стала одна из участниц "Голоса", но имени ее не назвала.

После скандальных заявлений фанаты покойного музыканта стали гадать, о ком идет речь, и быстро пришли к выводу, что это Александра Воробьева – победительница третьего сезона вокального шоу. После участия в проекте девушка осталась работать в театре Градского и продолжила очень тесно общаться с наставником.

Однако грязные слухи о любовной связи с Александром Борисовичем очень возмутили его фаворитку.

"Полная чушь!" – взорвалась Воробьева.

Певица подчеркнула, что она общалась с музыкантом исключительно по вопросам творчества. Артистка вместе с мужем бывала у Градского дома: прямо в своей столичной квартире мэтр организовал студию и приглашал туда подопечных.

Если у композитора вдруг рождалась какая-то гениальная идея, он мог позвонить своим артистам даже ночью, но, по словам Воробьевой, эти звонки касались только рабочих моментов. Поэтому в комментарии Woman.ru молодая певица призвала всех остановиться и не чернить имя покойного артиста, который был просто замечательным человеком.

Ранее известная ведущая рассказала о горячем темпераменте Александра Градского.