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Шоу-бизнес
Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит

Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит

В квартире, где жил в последние дни Александр Градский, происходят странные вещи. Выяснилось, что жена композитора Марина Коташенко спешно вывозит оттуда архив записей музыканта.
прочитано 210 раз

Александр Градский хранил ценные ему вещи в черных мешках, о которых знали все близкие композитора. Там находились уникальные снимки, записи с воспоминаниями и клавиры.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

В СМИ появились данные, что архив из квартиры вывозит его супруга. Для чего и куда модель отвозит уникальные материалы, никто не знает. Родственники Александра Градского бьют тревогу: они боятся за судьбу бесценного архива.

Известно, что экс-супруга артиста Ольга Фартышева уже наняла адвоката, чтобы прояснить происходящее. Женщина пожаловалась, что теперь ничего не может забрать. По информации источника, бывшая жена Александра Градского собирается бороться за наследство и хочет проследить, чтобы ее взрослые дети Даниил и Мария получили часть имущества покойного отца.

Поговаривают, что композитор оставил завещание, но детали документа пока держатся в тайне. Марина Коташенко же не спешит давать комментарии прессе.

Напомним, Александр Градский ушел в мир иной 28 ноября от инфаркта головного мозга, который стал осложнением после перенесенного ковида. Музыканту было 72 года. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 21:44 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость917551
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Он прожил с Каташенко 18 лет и даже зарегистрировал брак в конце жизни. Она по праву получит бОльшую часть имущества. Старших детей он при жизни обеспечил.
Он распределил нажитое как хотел. При чем здесь бывшая жена? Интересно, передастся ли уникальный талант Градского младшим сыновьям?
1

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