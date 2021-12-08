Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит

Александр Градский хранил ценные ему вещи в черных
мешках, о которых знали все близкие композитора. Там находились уникальные снимки, записи с воспоминаниями и клавиры.
В СМИ появились данные, что архив из квартиры вывозит его супруга. Для чего и куда модель отвозит уникальные материалы, никто не знает. Родственники Александра Градского бьют тревогу: они боятся за судьбу бесценного архива.
Известно, что экс-супруга артиста Ольга Фартышева уже наняла адвоката, чтобы прояснить происходящее. Женщина пожаловалась, что теперь ничего не может забрать. По информации источника, бывшая жена Александра Градского собирается бороться за наследство и хочет проследить, чтобы ее взрослые дети Даниил и Мария получили часть имущества покойного отца.
Поговаривают, что композитор оставил завещание, но детали документа пока держатся в тайне. Марина Коташенко же не спешит давать комментарии прессе.
Напомним, Александр Градский ушел в мир иной 28 ноября от инфаркта головного мозга, который стал осложнением после перенесенного ковида. Музыканту было 72 года. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище.