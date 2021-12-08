"Сразу обнимали друг друга": известная ведущая рассказала о горячем темпераменте Градского

Первая встреча музыканта и ведущей состоялась еще во времена СССР. Они были на мероприятии в Доме кино, сидя за разными столами. В какой-то момент Александр Градский подозвал Анну Шатилову.
Теледива подсела к нему, хотя они еще не были знакомы. Тогда композитор смело сказал, что увидел, что она непонятно с кем разговаривает и посоветовал лучше общаться с ним. Такая дерзость вовсе не смутила теледиву.
Анна Шатилова призналась, что Александр Градский покорил ее своим обаянием, они быстро нашли общий язык и провели прекрасный вечер с шутками. По словам ведущей, затем при каждой встрече они сразу обнимали друг друга. Телезвезда отметила, что ей безумно жаль, что композитор скончался.
Александр Градский пользовался большой популярностью у дам. Так, в него в свое время была влюблена Анастасия Вертинская. Последние 17 лет артист счастливо прожил с моделью Мариной Коташенко. Она родила знаменитости двух наследников.
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от инсульта головного мозга. Ему было 72 года. Музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище столицы.