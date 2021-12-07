Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Вторник
7 декабря
Лента новостей
14:15
Пассажирка такси получила травмы при падении машины в Москву-реку
14:12
Сыгравшая Вертинскую юная актриса сообщила об истерике
14:05
Забывшую надеть блузку Собчак застыдили
14:04
В Кремле дали прогноз на отношения с США после угроз в адрес России
14:02
"Не стыдно?": Маликов попался с двумя красотками после слухов об измене
13:57
Бывшая жена состарилась одна, дочь открестилась от отца: что стало с первой семьей Олега Табакова
13:45
Извращенцы: заговорили об отношениях между Басковым и Милохиным
13:43
Разъяренная Распутина набросилась на бывшую жену супруга: Все из-за Фриске
13:38
"Живая и горячая": заговоривший о женитьбе Цискаридзе приласкал "чучело"
13:34
Теряющая силы Елизавета II пошла на решительные меры
13:21
В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
13:17
Прервавшая молчание Ольга Орлова рассказала о ссорах с новым мужем
13:10
Измена, слухи о разводе, тяжелая болезнь: новый поворот в скандале вокруг звезды "Черной любви"
13:02
"Воспитайте": Дочь Успенской огрела новостью о взрослом ребенке
12:47
"Это больная мозоль": стало известно о самом сокровенном желании Панайотова
12:46
Всплыли сенсационные детали романа Градского на стороне: Девка из "Голоса"
12:28
В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
12:14
"Хочет выговориться": Буланова оправдалась за скандал с Бузовой
12:10
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
11:58
Родила богатыря: звезда сериалов Наталия Антонова празднует важное событие
11:57
Как выгодно купить продукты на Новый год
11:54
Мокрый Фомин сверкнул голыми ягодицами: А пониже?
11:49
Орлова объявила о переезде после тайной свадьбы: Новый дом
11:29
В Петрозаводске водитель авто сбил ребенка и скрылся с места ДТП
11:17
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
11:13
"Переломанные пальцы": Григорьев-Апполонов получил серьезную травму
11:04
"Состарилась": подписчики оплевали сменившую имидж Гагарину
10:46
165-килограммовая звезда "Дома-2" взвыла из-за травли: Пожалуйста, поддержите!
10:37
В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар
10:36
Изящные формы, откровенные фото и сходство с мамой: какой выросла 20-летняя дочь Веры Брежневой
10:22
При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском пострадал человек
10:18
"Нет худа без добра": Азиза рассказала о неожиданном последствии ковида
09:47
"Вечерний Ургант" убрали из эфира после трагедии: Это первый раз
09:34
По лысине не скучаю: 46-летний Аверин с густой копной волос потряс феноменальным преображением
09:34
Россиян предупредили о внедрении новых технологий при учете недвижимости
09:12
Парализованное тело, страшная болезнь, вторая личность: что пришлось пережить дочери Валерия Ободзинского
09:09
"На старости лет это очень большое испытание!": как живет 71-летний Константин Райкин
09:05
Трамп предрек провал Байдена на переговорах с Путиным: Неравный матч
08:43
"Объедки наследства": на что вдова Градского потратила свою молодость
08:38
Попавший под раздачу Киркоров взорвался на публике: Так просто не оставим!
08:09
Порадуется с небес: полученную посмертно награду привезут к гробу Нины Ургант на похороны
08:05
"Пишут доносы": Ахеджакова после допроса отчихвостила бегающих по театрам ветеранов
07:58
День святой Екатерины: традиции и приметы 7 декабря
04:10
Горячо! Галустян поглазел на обнаженные прелести Варнавы
02:01
Смерть ребенка, насилие, скандал с новой беременностью: что стало с брошенной женой и шестью детьми Ромы Жукова
23:59
К чему снится ворон
21:56
Папа римский хочет встретиться со своим "братом" патриархом Кириллом: Всегда готов
21:55
Брошенная королем Малайзии модель Воеводина сбежала из России вместе с сыном
21:42
Конец раздору: Гагарина примирилась с бывшим мужем
21:24
"У меня все офигительно в постели": Бледанс поделилась интимными откровениями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна
Порошенко попросил у Запада "адских санкций" для России
"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
Отказавшуюся петь 72-летнюю Пугачеву тащат на сцену
"У тебя там воняет страшно": молодая жена сказала правду в лицо Градскому после срыва
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Прервавшая молчание Ольга Орлова рассказала о ссорах с новым мужем

Прервавшая молчание Ольга Орлова рассказала о ссорах с новым мужем

Ольга Орлова откровенно раскрыла подробности своей личной жизни.
прочитано 221 раз

В сентябре этого года Ольга Орлова вышла замуж после двухлетних отношений. Личной жизнью звезды фанаты интересуются давно, однако певица не спешит их радовать новыми подробностями. Так, вскрывать карты и говорить об отношениях Орлова начала лишь через несколько месяцев после свадьбы.

ПО ТЕМЕ

Орлова объявила о переезде после тайной свадьбы: Новый дом

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Недавно Ольга рассказала о проблемах с возлюбленным. Как оказалось, конфликтов с новоиспеченным мужем у нее нет. Телеведущая отметила, что они слишком долго искали друг друга, а потому не считают нужным тратить время на ссоры.

"Да и поводов нет", – подытожила она.

Напомним, что избранника звезды зовут Валерий, он занимается бизнесом. Во многом это стало причиной столь долгого молчания певицы. Муж Орловой не особо хочет привлекать внимание к своей персоне. Видимо, счастье все-таки любит тишину, поскольку по Ольге видно – она на седьмом небе. На своей странице в Инстаграм она написала: "Я очень счастлива!!! И хочу поделиться этим счастьем с вами!!!"

Кстати, новый муж певицы нашел общий язык не только с ее сыном и наследником, но и с собаками. Уверены, для Ольги это особенно важно, так как она известна своей любовью к животным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
7 декабря 2021, 13:17 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Сергей.
Пожаловаться Ответить
Чего же вас всех так распирает-то до потери пульса, что вы лопочете про личную жизнь? Все готовы аж наизнанку вывернуться.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Жена Цекало показала новорожденную дочь после слухов о беременности

Дарина Эрвин расцвела
Шоу-бизнес

Осталось молиться: К сгоревшей в страшном пожаре Хлебниковой не допускают сторонних врачей

Певица в изоляции
Шоу-бизнес

"Нужна свежая кровь": Лазарев объявил о поиске нового мужа

Певец выступил с инициативой
Шоу-бизнес

Боярскую поздравляют с рождением сына

Звездная семья отметила радостное событие

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
"Омикрон-штамм – не главный враг": вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса
Академик Нетесов объяснил механизм появления новых видов ковида
В России обнаружили уникальный вариант штамма коронавируса: Успел размножиться

Спорт

"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой
Взбешенный Боярский с кулаками накинулся на футбольного тренера: Остается надеяться на чудо

Регионы

В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар
При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском пострадал человек
На Сахалине сухогруз сел на мель
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+