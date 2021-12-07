Прервавшая молчание Ольга Орлова рассказала о ссорах с новым мужем

В сентябре этого года Ольга Орлова вышла замуж после двухлетних отношений. Личной жизнью звезды фанаты интересуются давно, однако певица не спешит их радовать новыми подробностями. Так, вскрывать карты и говорить об отношениях Орлова начала лишь через несколько месяцев после свадьбы.
Недавно Ольга рассказала о проблемах с возлюбленным. Как оказалось, конфликтов с новоиспеченным мужем у нее нет. Телеведущая отметила, что они слишком долго искали друг друга, а потому не считают нужным тратить время на ссоры.
"Да и поводов нет", – подытожила она.
Напомним, что избранника звезды зовут Валерий, он занимается бизнесом. Во многом это стало причиной столь долгого молчания певицы. Муж Орловой не особо хочет привлекать внимание к своей персоне. Видимо, счастье все-таки любит тишину, поскольку по Ольге видно – она на седьмом небе. На своей странице в Инстаграм она написала: "Я очень счастлива!!! И хочу поделиться этим счастьем с вами!!!"
Кстати, новый муж певицы нашел общий язык не только с ее сыном и наследником, но и с собаками. Уверены, для Ольги это особенно важно, так как она известна своей любовью к животным.