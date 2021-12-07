"Сделать кому-нибудь ребенка": появилась информация о новых детях Диброва

Дмитрий Дибров – отец двоих детей. Астролог Алена Зотова рассказала о будущем телеведущего.

Дмитрий Дибров любит своих наследников Ладу и Дениса. По словам Алены Зотовой, если открыть его натальную карту, сразу можно увидеть, почему у него так много детей и жен.

"Важно, чтобы деньги были, чтобы вкусно накормили, уют какой-то создали. Важно, чтобы жены обязательно рожали, давали ему последователей, потому что через рождение детей он себя подкрепляет в социальном статусе, чувствует себя более взросло, серьезно, ответственно. Через многодетность, думает, должен выглядеть состоявшийся человек. При этом ему очень важно оставить после себя наследие, продолжение, которое запомнится в истории. Чем больше он будет создавать детей, тем более уверенно он будет чувствовать себя в социуме", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" астролог.

Эксперт уверяет, что на двоих звезда экрана не остановится. Возможно, его любимая женщина в скором времени родит ему еще одного или даже нескольких малышей. И все это несмотря на возраст ведущего "Кто хочет стать миллионером". Напомним, ему 62 года.

"Будут ли у него еще дети? Вполне возможно! Ему спокойно внутри, когда есть дети, когда их много. Может рискнуть сделать еще кому-нибудь ребенка. Он не может жить без партнерства. Он, плодя все больше и больше детей, выполняет свое предназначение", – подытожила Алена.