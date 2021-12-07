Всплыли сенсационные детали романа Градского на стороне: Девка из "Голоса"

Состояние мэтра ухудшилось еще в начале осени. Тогда он перенес коронавирусную инфекцию. Многие были убеждены, что все временно, а организм знаменитости вскоре придет в норму. Артист почти не выходил из дома. В какой-то момент ему стала плохо в собственном доме.
До этого момент Александр Градский отказывался от госпитализации. У него были большие планы. Исполнитель мечтал воспитывать сына, работать и развиваться в шоу "Голос". К несчастью, спасти его врачам так и не удалось. Близкие и друзья артиста активно вспоминают разные истории, связанные с ним. Известно, что Александр Борисович был большим дамским угодником.
Так, недавно Нелли Кобзон сообщила, что Градский был влюблен в нее долгое время и даже пытался "увести" у самого Иосифа Давыдовича. Оказалось, что этот случай может быть далеко не единственным. Людмила Цветкова сообщила, что несколько лет назад у мэтра якобы появилась любовница.
Актриса пояснила, что жена Александра Градского якобы узнала обо всем, а потому забрала детей и уехала в дом. Муж же якобы остался жить в столичных апартаментах. "Девка из "Голоса"", – сообщила Цветкова. Деталей произошедшего она не знает. Вдова знаменитости пока никак не прокомментировала ситуацию.