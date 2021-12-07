"Это больная мозоль": стало известно о самом сокровенном желании Панайотова

В музыкальной карьере 37-летнего Александра Панайотова уже было много разных конкурсов и престижных наград, однако самая большая мечта артиста еще не осуществлена. Музыкант уже несколько раз пытался пройти отбор на международный конкурс "Евровидение", но удача пока так и не улыбнулась ему. Впрочем, все еще впереди.
На днях Александр Панайотов стол гостем "Вечернего шоу Аллы Довлатовой", на котором он признался, что это его "больная мозоль". Артист считает, что его имя уже стало притчей во языцех в вопросе участия в конкурсе – все компетентные люди знают, что он хочет и готов к "Евровидению" в любое время.
"Как говорится: только свистни — и он появится," – рассказал артист о своей готовности к участию.
При этом пока музыкант даже не уверен, будет ли отбор участников в следующем году: никакой информации на этот счет еще нет.
Помимо карьеры, есть у Александра Панайотова и сокровенные желания относительно личной жизни. Артист хотел бы иметь большую семью, но пока он так и не испытал радость отцовства. Им с супругой сейчас тяжело сделать остановку в карьере, но и как совмещать работу с семьей, непонятно. В вопросе продолжения рода пара надеется на высшие силы, которые точно знают, когда им будет пора.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Панайотов разрыдался из-за внезапного появления Началовой.