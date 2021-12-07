"Состарилась": подписчики оплевали сменившую имидж Гагарину

Сбылась давняя мечта Гагариной, ей предложили роль в фильме "Летучий корабль". Кстати, коллегами по кинокартине стали Леонид Ярмольник и Анна Уколова. Режиссер Илья Учитель немного отошел от классической трактовки, добавив новых героев. Но, по его словам, фильм не будет сильно отличаться от старого доброго мультфильма 1979 года.
Гагарина сыграла одну из главных ролей, перевоплотившись в ведьму Леди Джейн. Теперь Полина стала во всех смыслах огненной женщиной. Ради новой роли она перекрасилась в рыжий цвет. Причем в ход пошли не только волосы, но и брови. Однако столь эффектный образ оценили не все. Некоторые подписчики отметили, что он прибавил певице лет. Кто знает, вдруг в этом и заключалась цель стилистов.
Комментаторы, не стесняясь публичности, атаковали Инстаграм певицы. "Рыжий цвет совсем не идет, добавляет лет", "Злую колдунью только играть", "Везде одно выражение лица", – глумились подписчики.
Кстати, недавно в жизни Полины Гагариной произошло еще одно знаменательное событие. Наконец-то певица перестала делить с бывшим мужем их общую дочь. Дмитрий Исхаков уж очень был против встреч дочери с новой пассией певицы. Хоть Полина и была готова отстаивать права в высшей инстанции, бывшие супруги все-таки пошли на мировую.