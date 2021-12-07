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Шоу-бизнес
"Объедки наследства": на что вдова Градского потратила свою молодость

"Объедки наследства": на что вдова Градского потратила свою молодость

Судьба несчастной 37-летней вдовы Александра Градского вызывает сожаление.
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Бывшая модель Марина Коташенко почти 18 лет прожила в союзе с музыкантом Александром Градским. Совсем недавно артист ушел из жизни, и Марина осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. Звезда "Живого журнала" Лена Миро считает, что вдова Александра Градского пережила настоящую трагедию, но в данном случае речь идет даже не о смерти артиста.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

По мнению Миро, гораздо страшнее в случае Коташенко то, что женщина потратила свою молодость "на проживание с доживающим человеком". Напомним, артист был более, чем на 30 лет старше своей избранницы. Теперь его нет в живых, а Марина уже стала "увядшей женщиной" и как дальше сложится ее судьба – неизвестно.

Скандально известная блогерша, судя по всему, искренне сочувствует несчастной вдове, однако считает, что ей не стоило тратить лучшие годы жизни на союз с Градским и ту небольшую часть наследства, которая, возможно, ей достанется.

"Стоит ли молодость, которая бывает в жизни только раз, объедков наследства?" – задала риторический вопрос Миро.

Напомним, что Александр Градский лишь за месяц до смерти узаконил отношения с возлюбленной, которая в течение многих лет находилась в статусе гражданской жены. Очевидно, решившись на это, артист хотел подстраховать женщину, чтобы она не осталась без ничего после его смерти. Впрочем, насколько это у него получилось – пока непонятно, так как вопрос с наследством еще не решен.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что потратившийся на похороны сын Александра Градского набросился на молодую вдову.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 08:43 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
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