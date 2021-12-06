"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления

Российский ведущий Дмитрий Дибров уже 12 лет счастлив в браке с супругой Полиной. Пара воспитывает троих сыновей. На днях в семье произошло событие, о котором жена ведущего с удовольствием рассказала поклонникам.
Напомним, Полина младше Дмитрия Диброва на 30 лет. Старшая дочь ведущего старше ее. Когда пара начала встречаться, никто не верил в искренность их намерений, однако союз уже прошел проверку временем.
Дибров с семьей живут в роскошном загородном доме. Недавно их второму сыну Федору исполнилось восемь лет, семья громко отметила событие. В своем "Инстаграм" жена Диброва опубликовала серию фотографий, на которых Федя предстал еще новорожденным малышом.
На одном из снимков Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной и новорожденным мальчиком предстал в родильной палате. Он присутствовал на родах супруги. В кадре пара предстала бесконечно счастливой. Фанаты осыпали звездное семейство комплиментами и поздравлениями.
"Счастливый папаша!"; "Какой красавчик, поздравляю!"; "Поздравляю! Пусть растет большим, умным, крепким и послушным!" – написали фолловеры жены Диброва.
Напомним, ранее Дмитрий Дибров угодил в скандал из-за высказывания о фильме "Брат". Журналист дал большое интервью по случаю своего 62-го дня рождения и высказал свое отношение к главному герою ленты Даниле Багрову, которого сыграл Сергей Бодров.