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Шоу-бизнес
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления

"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления

Второму сыну Дмитрия Диброва и его жены Полины исполнилось восемь лет. Пара принимает поздравления.
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Российский ведущий Дмитрий Дибров уже 12 лет счастлив в браке с супругой Полиной. Пара воспитывает троих сыновей. На днях в семье произошло событие, о котором жена ведущего с удовольствием рассказала поклонникам.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Напомним, Полина младше Дмитрия Диброва на 30 лет. Старшая дочь ведущего старше ее. Когда пара начала встречаться, никто не верил в искренность их намерений, однако союз уже прошел проверку временем.

Дибров с семьей живут в роскошном загородном доме. Недавно их второму сыну Федору исполнилось восемь лет, семья громко отметила событие. В своем "Инстаграм" жена Диброва опубликовала серию фотографий, на которых Федя предстал еще новорожденным малышом.

На одном из снимков Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной и новорожденным мальчиком предстал в родильной палате. Он присутствовал на родах супруги. В кадре пара предстала бесконечно счастливой. Фанаты осыпали звездное семейство комплиментами и поздравлениями.

"Счастливый папаша!"; "Какой красавчик, поздравляю!"; "Поздравляю! Пусть растет большим, умным, крепким и послушным!" – написали фолловеры жены Диброва.

Напомним, ранее Дмитрий Дибров угодил в скандал из-за высказывания о фильме "Брат". Журналист дал большое интервью по случаю своего 62-го дня рождения и высказал свое отношение к главному герою ленты Даниле Багрову, которого сыграл Сергей Бодров.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 16:57 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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