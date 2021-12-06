"Это самая тяжелая байда": после смерти началась борьба за наследство Градского

Проект перешел на следующий этап — "Нокауты". Один из свежих эфиров открыли подопечные музыканта: Алишер Каримов,
Виктор Кириллов и Юлия Курганова.
Александр Градский заявил, что "это самая тяжелая байда" – делать выбор между участниками. Но он его сделал, оставив Алишера Каримова. Виктора Кириллова забрала певица Пелагея, а Юлию Курганову – Дима Билан.
Ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев поздравил наставников с пополнением. Теперь же решается судьба еще десятерых подопечных Александра Градского. На сей день остается тайной, что ждет начинающих исполнителей.
Как писали "Дни.ру", композитор до последнего приезжал на съемки шоу "Голос", хотя уже чувствовал себя очень плохо. Его привозили на специальной кровати-каталке. В перерывах он отдыхал на ней. Зрители заметили, что в последних выпусках проекта мэтр сильно сдал – это отражалось на том, как он выглядел и разговаривал.
Первый канал даже обвинили в том, что его руководство до последнего "не отпускало" Александра Градского с проекта. Хотя, возможно, музыкант и сам не желал подводить команду и коллег по телепроекту.
Напомним, композитор умер 28 ноября от инфаркта головного мозга. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище.