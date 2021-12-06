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Шоу-бизнес
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта

Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта

Молодая жена Ширвиндта часто откровенничает с подписчиками о своей жизни
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Летом 2019 года стало известно, что сын легендарного актера Александра Ширвиндта, телеведущий Михаил Ширвиндт, официально развелся с женой после 30 лет совместной жизни. Вскоре после разрыва 63-летний Михаил Александрович женился на молодой избраннице и стал отцом в третий раз.

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Интрижку Ширвиндта с журналисткой Анастасией Пономаревой заподозрили еще в 2017 году. Некоторые СМИ сообщали, что сын легендарного актера закрутил интрижку с красавицей, которая моложе его на 32 года. А в 2019 году стало известно, что телеведущий развелся с Татьяной Морозовой. Как оказалось, супруги не жили вместе уже восемь лет – каждый занимался своей личной жизнью.

Вскоре после развода пары стало ясно, что догадки двухгодичной давности – не просто грязные слухи. В октябре 2019 года Ширвиндт женился на молоденькой спутнице, а в мае следующего года у супругов родился сын Миша. Помимо младшего наследника, у Михаила Александровича есть еще двое взрослых детей и пятеро внуков. Примечательно, что практически одновременно телеведущий стал и отцом, и дедом. Дочь Александра подарила звезде двоих внуков за месяц до того, как у его родился сын от молодой избранницы.

До недавнего времени о совместной жизни Михаила Ширвиндта с его новой спутницей было известно не так много. Пара встретилась еще в 2011 году, когда Анастасия устроилась к телеведущему в "Хочу все знать", и продолжила общение даже после ее увольнения. Однако не так давно молодая жена приоткрыла тайну жизни с возлюбленным. Из постов в ее "Инстаграм" ясно, что Ширвиндт строит семейное гнездышко – коттедж в поселке "НИЛ" рядом с дачей своего знаменитого отца.

Сейчас 31-летняя Анастасия Пономарева работает на радио "Серебряный дождь" и активно постит откровенные тексты о своей жизни в личный инстаграм-аккаунт. Там молодая супруга Ширвиндта жалуется на жизненные перипетии и называет себя горе-матерью, потому что без зазрения совести оставляет дитя с няней или бабушкой. По словам Пономаревой, она делает все, чтобы быть счастливой: хочет – покупает одежду, хочет – снимает ее и разгуливает голышом.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 13:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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