"Нужно мне место на кладбище": Выдвинутый в президенты Ширвиндт посетовал на судьбу

87-летняя звезда советского кинематографа Александр Ширвиндт недавно был снят с должности художественного руководителя, но просто так коллеги его не отпустили на заслуженный отдых. Артиста выдвинули в президенты Театра Сатиры путем голосования, и он не смог отказаться. В этом учреждении культуры Александр Ширвиндт прослужил 52 года, поэтому ему пришлось согласиться с требованиями окружающих и занять пост.
Пока артисту не разъяснили его новые полномочия. "По всей видимости, решили так: пусть он здесь будет, мы будем платить зарплату и оставим ему водителя", — заговорил о своем положении президент. Александр Ширвинт признался, что его личные желания ушли на второй план. Артист пытается понять, чего от него хотят, и как-то помочь. Он процитировал слова советского деятеля Андрея Андреевича Громыко, которые находят отклик в его сердце.
"Нужно мне четыре колеса, водитель и место на кладбище, а остальное меня сейчас уже не интересует", — выразился Александр Ширвиндт.
По словам актера, сейчас в России дефицит талантливых и умелых художественных руководителей театра. Мужчина уверен, что эта должность крайне важна и во многом определяет развитие культуры. Александр Ширвиндт напуган современными тенденциями. "Великий русский репертуарный театр естественно накроется, не имея ни лидеров, ни Мейерхольдов, ни Фоменко, и везде будут стационарные антрепризные площадки", — поделился опасениями бывший худрук.
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