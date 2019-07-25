Ширвиндт разводится с женой после слухов о неверности

Представитель знаменитой творческой династии подал заявление в суд еще 17 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Михаил Ширвиндт перемены в личной жизни не хочет афишировать .
"Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа", – цитирует пресс-секретаря суда РИА Новости. Заявление Ширвиндта, как и прочие подобные иски, будет рассматриваться в закрытом режиме.
Сам телеведущий не хочет комментировать причины расставания с супругой Татьяной Морозовой. Между тем он отметил, что совместно нажитое имущество делить не собирается. Все финансовые вопросы чете удалось решить без адвокатов. Михаил также подчеркнул, что с женой сумел сохранить дружеские отношения. Об этом сообщает АГН "Москва".
Напомним, ранее в прессе муссировались слухи о неверности Михаила Ширвиндта. Например, ему приписывали интрижку с 27-летней журналисткой Анастасией Пономаревой. Также в Сети обсуждали роман телеведущего с коллегой по цеху Юлией Бордовских.
Отметим, Михаил Ширвиндт прожил с Татьяной Морозовой более 30 лет. Их отношения начались еще в 80-х. Вместе супруги воспитали дочь Александру.
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