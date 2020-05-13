У артиста Ширвиндта родился сын

Легендарный актер, художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал информацию о пополнении в его семье. Артист сообщил, что родились близнецы и мальчик у его сына.

У 85-летнего Александра Ширвиндта сын Михаил. Ему сейчас 62 года. От первого брака у него есть сын Андрей, от второго брака с артисткой Татьяной Морозовой родилась дочь Александра. Именно у нее недавно родились сыновья-близнецы. Мальчиков назвали Семеном и Матвеем. Об этом рассказал сам мэтр.

"Их на днях привозили к нам на дачу на смотрины, и я с трех метров в маске смотрел на смешных Семена и Матвея. Один на ладошке помещается, а другой здоровый такой", – похвастался Александр Ширвиндт.

По его словам, буквально на следующий день после их отъезда обратно в Москву стало известно, что у Михаила Ширвиндта родился сын. Пока новорожденного еще никак не назвали. Примечательно, что сын мэтра женился на молодой избраннице зимой, а летом 2019 года оформил развод.

Пока Александр Ширвиндт правнука не видел. Тот находится в роддоме. "То есть у Михаила Александровича родились двое внуков, и одновременно он родил этим внукам дядю. И дядя на один месяц младше племянников", – подытожил легендарный артист.

"И вот позволить себе в этот период страшной изоляции и вселенского кошмара, невозможности никакого общения, приобрести сразу трех новорожденных – нужно иметь наглость, смелость, нахальство и, конечно же, чувство юмора", – в свойственной себе манере высказался Александр Ширвиндт.

Интересно, что в недавнем интервью сам Михаил Ширвиндт утверждал, что расстался с супругой Татьяной Морозовой еще восемь лет назад, просто сейчас они официально оформили развод. "Мы в прекрасных отношениях, а сейчас просто технически разводимся. Я подал документы в суд, потому что жена не живет в Москве. Нам так удобнее", – объяснил Михаил Ширвиндт. Кто стал новой женой артиста, пока точно не известно.