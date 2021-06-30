"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице

Михаил Ширвиндт давно перестал получать удовольствие от жизни в центре Москвы.

На днях стало известно о некоторых ограничениях на въезд автомобилей в район Патриарших прудов, которые были введены из-за постоянных жалоб на шум местных жителей. Своим мнением об обстановке в центре Москвы поделился и Михаил Ширвиндт, который давно проживает в этом районе.

Телеведущий назвал происходящее на Патриарших настоящей "вакханалией". Любители тусовок приезжают в этот район и днем и ночью и просто сводят с ума жильцов окрестных домов: громко включают моторы машин и мотоциклов, кричат, бьют бутылки – это все, что могут предъявить миру тусовщики-альфа-самцы.

Михаил признался, что выйти погулять с ребенком или даже с собакой в такой обстановке совершенно невозможно. Дело дошло до того, что местные даже стали уезжать с Патриарших. Так в доме Ширвиндта всего 14 квартир, но сейчас жильцы остались лишь в двух – остальные люди просто не выдержали.

В беседе с "Вечерней Москвой" телеведущий заявил, что решить проблему могут только превентивные меры. Михаил Ширвиндт предложил забирать лицензию на продажу алкоголя у тех ресторанов, посетители которых нарушают покой жильцов в ночное время. Ограничения на въезд на Патриаршие автомобилистов без местной прописки, по мнению телеведущего, вряд ли помогут избавиться от вечного шума.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Михаил Ширвиндт опубликовал видео со своим отцом, которое вызвало беспокойство россиян.