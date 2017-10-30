Ширвиндта заподозрили в романе с молодой

Некоторые СМИ заподозрили, что у телеведущего Михаила Ширвиндта романтические отношения с некой 27-летней Анастасией Пономаревой. Ходят слухи, что сын легендарного актера проводит с девушкой подозрительно много времени.

Как выяснили пронырливые журналисты, Михаил Ширвиндт и Анастасия Пономарева познакомились шесть лет назад – в 2011 году. Тогда Настя пришла работать в компанию Ширвиндта "Хочу все знать". Через три года уроженка Саратова покинула фирму. Пономарева пошла работать редактором в отдел культуры в глянцевый журнал, но, как утверждают репортеры, с Ширвиндтом общаться не перестала.

Как компетентно сообщает Eg.RU, в настоящее время популярный телеведущий проводит гораздо больше времени с Пономареовй, чем с родной дочкой Александрой (которая, к слову, старше Анастасии всего на четыре года) и женой Татьяной, некогда покорившей Михаила невообразимой гибкостью, помогающей ей блистать в ту пору в трио Бори Моисеева "Экспрессия".

У самого издания нет никаких сомнений в том, что якобы Михаил Ширвиндт потерял голову от 27-летней Анастасии Пономаревой. А еще журналисты утверждают, что пара "вместе и в кино, и на яхтах" будто бы плавают (недавно в Хорватии), и пьют вино (в мае их объятия российские туристы с раскрытыми ртами наблюдали в Риме).

Отметим, что из-за своей передачи "Хочу знать" Ширвиндт мало бывал дома. "Мы объездили больше 50 стран, – делился телеведущий в интервью, – и, конечно, когда приезжаешь откуда-то и говоришь, что устал, тебе в ответ: "Ага, от Малайзии устал или от Норвегии?.." Ирония понятна. Но вот мы были на Бали 10 дней, а искупаться удалось, только когда мы приехали вечером снимать закат прямо на кромку моря. Не жалуюсь ни на секунду, но это с отдыхом не имеет никакой связи".