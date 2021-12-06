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Шоу-бизнес
"Ни копейкой не помогла": потратившийся на похороны сын Градского набросился на молодую вдову

"Ни копейкой не помогла": потратившийся на похороны сын Градского набросился на молодую вдову

Родственникам покойного Александра Градского еще предстоит улаживать финансовые вопросы.
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Дележка имущества скончавшегося музыканта началась, едва только тело Александра Градского было предано земле. Таким наблюдением поделился молодой журналист и участник шоу "Битва экстрасенсов" Никита Турчин.

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По словам Турчина, сын покойного еще на траурной церемонии заявил, что семье пришлось потратить на похороны огромную сумму. На молодую вдову Марину Коташенко мужчина при этом буквально набросился с обвинениями.

"Вообще ни копейкой не помогла," – передает слова потратившегося на похороны наследника Турчин.

В комментарии PopCornNews молодой человек отметил, что родственники покойного уже начали делить деньги. Турчин не удивится, если в ближайшем будущем эти люди появятся в одном из популярных ток-шоу на федеральном канале, чтобы обсудить денежные вопросы. Впрочем, это всего лишь прогнозы Турчина.

Напомним, что старший сын Александра Градского – Даниил практически ровесник Марины Коташенко, которая в течение 17 лет была гражданской женой его отца. Как известно, у родственников нет близких отношений, но и публичных ссор между ними не было. Прежде, говоря о Марине, Даниил подчеркнул, что он предпочитает сохранять нейтральные отношения с теми людьми, которых не очень хорошо знает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что всплыли неожиданные обстоятельства трагедии Александра Градского.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 11:40 Источник: Popcornnews • Требует проверки
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