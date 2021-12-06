"Ни копейкой не помогла": потратившийся на похороны сын Градского набросился на молодую вдову

Родственникам покойного Александра Градского еще предстоит улаживать финансовые вопросы.

Дележка имущества скончавшегося музыканта началась, едва только тело Александра Градского было предано земле. Таким наблюдением поделился молодой журналист и участник шоу "Битва экстрасенсов" Никита Турчин.

По словам Турчина, сын покойного еще на траурной церемонии заявил, что семье пришлось потратить на похороны огромную сумму. На молодую вдову Марину Коташенко мужчина при этом буквально набросился с обвинениями.

"Вообще ни копейкой не помогла," – передает слова потратившегося на похороны наследника Турчин.



В комментарии PopCornNews молодой человек отметил, что родственники покойного уже начали делить деньги. Турчин не удивится, если в ближайшем будущем эти люди появятся в одном из популярных ток-шоу на федеральном канале, чтобы обсудить денежные вопросы. Впрочем, это всего лишь прогнозы Турчина.

Напомним, что старший сын Александра Градского – Даниил практически ровесник Марины Коташенко, которая в течение 17 лет была гражданской женой его отца. Как известно, у родственников нет близких отношений, но и публичных ссор между ними не было. Прежде, говоря о Марине, Даниил подчеркнул, что он предпочитает сохранять нейтральные отношения с теми людьми, которых не очень хорошо знает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что всплыли неожиданные обстоятельства трагедии Александра Градского.