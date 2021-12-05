"Наверное, приглядывалась": вдову Кобзона подняли на смех после интимного признания о Градском

По словам Нелли Михайловны, вокалист был от нее без ума.

Вдова вокалиста Иосифа Кобзона, Нелли Кобзон, в свежем интервью рассказала, что много лет назад в нее был безответно влюблен Александр Градский. Музыкант пытался ухаживать за замужней красавицей-блондинкой, но получил от ворот поворот. Нелли Михайловна и Александр Градский решили остаться друзьями. С тех пор на каждый день рождения Кобзон дарила Градскому черную водолазку, которая стала неотъемлемой частью его имиджа.

Откровенное признание вдовы Иосифа Кобзона язвительно прокомментировала Лена Миро в личном ЖЖ. Обозревательница подняла на смех 71-летнюю Нелли Михайловну. По словам блогера, с недавних пор наметилась странная тенденция – после кончины известного человека вдруг возникает масса людей, желающих поведать о том, в каких отношениях они были с покойным.

Миро поиздевалась над словами Кобзон о том, что Градский, услышав отказ, "потускнел". "Он потускнел. Немного потускнел, но Нинель заметила – наверное, приглядывалась", – ядовито отметила обозревательница. По словам Лены, Александр Борисович хотел отправиться с Нелли Михайловной на интимное свидание, но смог заполучить только водолазки. "В них он не так отсвечивал, а еще больше тускнел", – рассудила обозревательница.

Лена Миро осудила людей, которые пускаются в романтические откровения, после смерти звезд. Такие заявления, по словам Лены, происходят очень часто, поэтому уже воспринимаются как норма.