"Вот-вот упадет без чувств": скрывающие истину телевизионщики "порезали" Градского

Нездоровье звезды бросалось в глаза.

Александр Градский участвовал в шоу "Голос" Первого канала в качестве одного из наставников. Сейчас на экраны выходит десятый сезон проекта. Эпизоды, которые на данный момент транслируются в эфире, были сняты еще до кончины музыканта.

По слухам, на момент записи шоу Градский чувствовал себя ужасно. Вокалиста привозили в студию на больничной каталке, пересаживали в кресло, а после съемок клали обратно, чтобы увезти домой. Кадры, на которых Александра Борисовича транспортируют на носилках на днях шокировали Сеть.

В свежем выпуске "Голоса", который вышел в пятницу, 3 декабря, зрители заметили странную монтажную склейку. После выступления подопечных Димы Билана Александр Градский взял слово. Артист поделился мнением об участниках Никите Бысюке и Адилете Жумабекове. На середине фразы речь Градского неожиданно прервалась. В кадре появился Дима Билан.

По мнению поклонников проекта, эпизод с Градским "порезали", чтобы скрыть истинное положение дел. Телевизионщики убрали фрагмент, в котором Александру Градскому резко стало дурно.

Этот эпизод "Голоса" снимался за десять дней до выхода в эфир. Нездоровье Александра Борисовича уже тогда сильно бросалось в глаза. По словам присутствующих на съемках зрителей, речь Градского периодически замедлялась. Создавалось впечатление, что музыкант вот-вот упадет без чувств.