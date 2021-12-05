"У тебя там воняет страшно": молодая жена сказала правду в лицо Градскому после срыва

Супруга огорошила вокалиста Александра Градского заявлением.

Александр Градский и Марина Коташенко прожили вместе 17 лет. Вокалист обожал возлюбленную, восхищался ее небесной красотой и покладистым характером. Марина подарила Александру Борисовичу двух сыновей – Александра и Ивана. Несмотря на 35-летнюю разницу в возрасте Коташенко и Градский жили душа в душу, правда, официально свои отношения зарегистрировали за месяц до смерти последнего.

Как оказалось, Марина имела гораздо больше влияния на мужа, чем могло показаться со стороны. Именно благодаря Коташенко Градский отказался от пагубного пристрастия.

Вокалист много лет пытался избавиться от вредной привычки. Градский безуспешно бросал курение.

Однажды у Александра Борисовича произошел срыв. Артист 15 лет не прикасался к сигаретам, но в итоге дал слабину. Градский тогда находился на длительном больничном из-за сломанной ноги. Артист не мог нормально передвигаться, он безвылазно сидел в комнате и курил одну за одной.

Коташенко ругала супруга. Женщина говорила мужу, что в прокуренном помещении невозможно находиться. Марина не пускала маленького сына Александра к отцу.

"Как так, Сашка не может с тобой посидеть, у тебя там воняет страшно", – говорила правду в лицо Градскому Коташенко.

Марина подговорила сына. Наученный мамой Саша подошел к отцу и попросил отказался от сигарет. Слова ребенка заставили Градского задуматься. Уже через час после разговора с женой и наследником Александр Борисович решил порвать с пагубным пристрастием.