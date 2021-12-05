Народ бьет тревогу из-за здоровья 74-летней Ротару

Недавнее выступление Софии Ротару навеяло панику.

Артистка как всегда блистала на сцене, но одна важная деталь не смогла ускользнуть от внимательных глаз поклонников. На концерте у 74-летней Ротару заметно тряслись руки. Зрители стали бить тревогу, гадая, что произошло с певицей и в чем может быть причина.

Тревога публики и различные предположения дошли до таких масштабов, что директор Софии Ротару поспешил успокоить мнительный народ. Менеджер звезды Сергей Лавров заверил, что у артистки нет никаких серьезных заболеваний, а руки на выступлениях у нее тряслись и 10 лет назад – от волнения. Также Лавров напомнил, что в 2018 году артистке стало плохо прямо на сцене. Гипертонический криз дал осложнения, которые звезда довольно долго лечила за рубежом.

Ранее поклонники не смогли по достоинству оценить наряд Софии Ротару на одном из концертов. Платье артистки назвали "бабушкиным" и отметили, что оно не идет Ротару. Звездный дизайнер Аника Керимова вступилась за Софию Михайловну, объяснив поклонникам, что платье дорогое и элегантное и выгодно подчеркивает достоинства взрослой артистки. Оно прикрывает руки, которые обычно выдают возраст, что тоже является только плюсом образа.