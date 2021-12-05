"Скоро на пилон": Развратница Королева ткнула в пышный бюст личико Баскова

Николай Басков прильнул к женской груди. Наташа Королева забыла о скромности.

Светская львица Наташа Королева выступила на празднике перед разгоряченной публикой. Артистка выступала на сцене с ряженым в кролика мужчиной, и во весь голос пела про свою любовь. Она облачилась в короткое синее платье с глубоким декольте, едва прикрывающим интимные места.

Яркий концерт доставил массу эмоций присутствующим, но больше всех повезло Николаю Баскову. Наташа Королева обняла его за шею, а потом ткнула личико артиста в свой пышный бюст. И хотя длилось это всего пару секунд, такой развратный поступок было сложно не заметить.

Интимное соприкосновение певца с голой женской грудью попало на камеру. Ролик с выступления Наташа Королева опубликовала в "Инстаграм". Народ счел творческие порывы звезды слишком провокационными. Кто-то даже подумал, что она исполняет песню про пятую точку.



"Допелась до жопы, неудивительно. Влияние Тарзана, скоро на пилон полезет. Ужасно и обидно", — выразился недовольный пользователь Сети в комментариях.

Напомним, Наташа Королева вырастила сына Архипа. Сейчас юноше 19 лет, он состоит в отношениях с девушкой Анной, которая подрабатывала стриптизом. Парень уже сделал ей предложение о замужестве. Некоторые россияне считают, что наследник певицы скорее напоминает женщину, чем мужчину.