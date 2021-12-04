Вскрылась правда о связи молодой жены Градского с его старшим сыном

Четвертая супруга Александра Градского была младше его на 35 лет.

Недавно стало известно, что незадолго до смерти Александр Борисович женился на своей молодой музе Марине Коташенко, с которой до этого 17 лет был в отношениях. У пары за это время родилось двое детей. Поклонникам всегда было интересно, какие отношения связывают Марину и старших детей Градского. Женщина практически ровесница старших сына и дочери композитора, что всегда беспокоило фанатов.

Старший наследник Александра Борисовича Даниил высказался о их связи с Коташенко. "Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю", – коротко и четко объяснил мужчина.

Ранее стало известно о причинах мистических событий вокруг смерти Градского. Жена артиста рассказала, что в ночь трагедии в их доме и в театре "Градский Холл" остановились все часы. Близкие приняли это за потустороннее явление. Таролог объяснила, что остановка любых механизмов в вещах, которые связаны с покойным, абсолютно нормальна. Это связано с тем, что смерть забирает жизненную энергию из всего и очень быстро.

Близкие и коллеги никак не могут отойти от смерти великого маэстро. Команда шоу "Голос" в замешательстве, не зная, как будет дальше сниматься проект. Без Александра Борисовича "Голос" точно не будет прежним, считают артисты.