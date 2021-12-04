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Шоу-бизнес
"Смерть подавляет энергию ": Мистическим событиям вокруг ухода Градского нашли объяснение

"Смерть подавляет энергию ": Мистическим событиям вокруг ухода Градского нашли объяснение

Уход Александра Градского был окутан некоторой мистикой.
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Композитор скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга, который стал осложнением после перенесенного коронавируса. Со смертью Градского было связано необъяснимое событие – в ту злополучную ночь в доме артиста и в театре "Градский холл" остановились все часы. Близкие посчитали это мистикой и чем-то потусторонним.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Таролог Марина Абравитова объяснила, с чем связаны такие события. "Смерть быстро распространяется на энергию жизни и подавляет ее", – отметила Марина. Она уверенна, что именно с энергией связана остановка механизмов, которая часто случается, если кто-то умирает. Часы были связаны с Градским, как только его не стало, они тоже перестали работать.

Мистика играла большую роль в жизни Александра Борисовича. Его любимой книгой был самый мистический роман Булгакова "Мастер и Маргарита". Поклонники сразу же провели параллель между ним и странными событиями вокруг кончины Градского.

Напомним, Александр Градский умер после тяжелого течения коронавируса, который дал осложнения на мозг. До последних дней композитор сохранял оптимизм и работал на проекте "Голос", который ждут колоссальные изменения после ухода маэстро.

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Фото: Alexander Keltik / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
4 декабря 2021, 13:41 Источник: Пятый Канал ✓ Надежный источник
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