"Смерть подавляет энергию ": Мистическим событиям вокруг ухода Градского нашли объяснение

Композитор скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга, который стал осложнением после перенесенного коронавируса. Со смертью Градского было связано необъяснимое событие – в ту злополучную ночь в доме артиста и в театре "Градский холл" остановились все часы. Близкие посчитали это мистикой и чем-то потусторонним.
Таролог Марина Абравитова объяснила, с чем связаны такие события. "Смерть быстро распространяется на энергию жизни и подавляет ее", – отметила Марина. Она уверенна, что именно с энергией связана остановка механизмов, которая часто случается, если кто-то умирает. Часы были связаны с Градским, как только его не стало, они тоже перестали работать.
Мистика играла большую роль в жизни Александра Борисовича. Его любимой книгой был самый мистический роман Булгакова "Мастер и Маргарита". Поклонники сразу же провели параллель между ним и странными событиями вокруг кончины Градского.
Напомним, Александр Градский умер после тяжелого течения коронавируса, который дал осложнения на мозг. До последних дней композитор сохранял оптимизм и работал на проекте "Голос", который ждут колоссальные изменения после ухода маэстро.