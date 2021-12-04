"Не хочется так делать": Есть ли у "Голоса" шанс на спасение после смерти Градского

Каким будет шоу "Голос" без Александра Градского?

Смерть композитора очень сильно подкосила многих его коллег, а особенно – команду проекта. У Первого канала остался один выпуск с участием Александра Борисовича, анонс которого уже собрал тысячи комментариев. Зрители не могут смириться с утратой и признаются, что плачут у экранов. В предпоследнем выпуске с Градским ведущий шоу Дмитрий Нагиев сказал прощальные слова.

Зрители гадают, если у "Голоса" шанс на спасение, будут ли его снимать без маэстро. Очевидно одно: прежним проект не будет никогда. Команда, которая работает над шоу, с горечью рассказывает, как каждый выпуск преображался из-за шуток, комментариев и резких высказываний Александра Борисовича.

Даже на последних съемках, когда со здоровьем было уже совсем плохо, музыкант вел себя в своей привычной манере, как только стали выступать конкурсанты. "Это самая тяжелая байда, сколько сезонов не хочется так делать. Остается Алишер Каримов", – заявил Градский.

Композитор заигрывал с участницами, делал им комплименты. Беременной Тамары Кутидзе в одном из выпусков досталась похвала не только музыкального таланта, но и внешнего вида. Девушка находится на позднем сроке беременности, но Градский отметил, что при этом ей дается сохранять настолько тонкую талию, что со спины живота даже не видно.