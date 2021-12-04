"Жирная точка": Резко сдавшая Ротару угодила в больницу

Вскрылись подробности госпитализации. София Ротару получила особый уход.

Народная артистка СССР София Ротару сильно беспокоит своих поклонников. Не так давно в Сеть просочилось видео с выступления певицы, где она бесконтрольно трясет рукой. Народ начал подозревать у 74-летней дивы болезнь Паркинсона, однако представитель звезды опроверг эти домыслы. При этом стало известно, что она загремела на больничную койку.

По данным "Комсомольской правды", София Ротару лежала в клинике в середине весны 2021 года. Артистка загремела в неврологическое отделение. Условия ей предоставили самые лучшие. Певица распологалась в корпусе повышенной комфортности в персональном боксе. Состояние певицы строго засекретили: пройти к пациентке могли только врачи и медсестры.

Концертный директор эстрадной дивы отметил, что тремор рук у нее был всегда. Однако с учетом возраста София Ротару резко сдала — безвольные подергивания стали более активными. "Что вы хотите, она немолода..." — выразился помощник знаменитости.

Мужчина рассказал, что звезда имеет проблемы с артериальным давлением. После транспортировки в самолете София Ротару испытывает недомогание, а перед концертами она на взводе от нервов.

Представитель сообщил, что исполнительница хита "Червона рута" отказывается от концертов, так как они даются слишком большой ценой, а финансы ей уже не интересны. "Надеюсь, уговорю ее на жирную точку, на два концерта в Питере и в Москве", — объявил концертный директор Софии Ротару.