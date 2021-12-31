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Шоу-бизнес
Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Нашим читателям передали еще одно звездное поздравление с Новым годом. На сей раз – от супруги Владимира Преснякова.
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Известная российская и белорусская певица Наталья Подольская записала праздничное видеообращение к читателям "Дни.ру". Жена Владимира Преснякова поздравила наших преданных друзей с Новым годом.

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"Хочу поздравить вас с Новым годом!", – сказала Подольская.

Несмотря на то, что в этот раз исполнительница заметно скромничала перед камерой, на днях она призналась, что приготовила своим маленьким сыновьям отнюдь не скромные подарки. В эфире шоу "Секрет на миллион" Наталья и ее звездный супруг – бывший зять Примадонны Владимир Пресняков рассказали, что решили заранее позаботиться о будущем своих потомков и обеспечить их крышей над головой.

Вместо банального поздравления с Новым годом Подольская и Пресняков купили детям две одинаковые по площади и расположенные по соседству квартиры с высокими потолками. Музыканты рассказали, что жилье весьма просторное и при необходимости в нем можно оборудовать отдельные комнаты для внуков.

Сама же Наталья Подольская жить в квартире не желает. В интервью Лере Кудрявцевой она рассказала, что мечтает поселиться в домике у моря вместе со своим мужем.

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Наталья Подольская. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 31 декабря 2021, 12:10 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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