Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Нашим читателям передали еще одно звездное поздравление с Новым годом. На сей раз – от супруги Владимира Преснякова.

Известная российская и белорусская певица Наталья Подольская записала праздничное видеообращение к читателям "Дни.ру". Жена Владимира Преснякова поздравила наших преданных друзей с Новым годом.

"Хочу поздравить вас с Новым годом!", – сказала Подольская.

Несмотря на то, что в этот раз исполнительница заметно скромничала перед камерой, на днях она призналась, что приготовила своим маленьким сыновьям отнюдь не скромные подарки. В эфире шоу "Секрет на миллион" Наталья и ее звездный супруг – бывший зять Примадонны Владимир Пресняков рассказали, что решили заранее позаботиться о будущем своих потомков и обеспечить их крышей над головой.

Вместо банального поздравления с Новым годом Подольская и Пресняков купили детям две одинаковые по площади и расположенные по соседству квартиры с высокими потолками. Музыканты рассказали, что жилье весьма просторное и при необходимости в нем можно оборудовать отдельные комнаты для внуков.

Сама же Наталья Подольская жить в квартире не желает. В интервью Лере Кудрявцевой она рассказала, что мечтает поселиться в домике у моря вместе со своим мужем.