"Жуткий хам!": несчастную Заворотнюк обматерил неадекватный мужчина

Чемодан дочери Анастасии Заворотнюк – Анны попал в серьезный переплет.

Еще вчера Анна Заворотнюк жаловалась на то, что из-за опоздания ее не хотели пускать с багажом на борт самолета, а сегодня эта история получила еще более драматичное продолжение. В своем инстаграм-аккаунте наследница онкобольной актрисы рассказала, чем все закончилось.

В результате багаж Анны отправили из Санкт-Петербурга в Москву следующим рейсом, а позже чемодан должен был доставить курьер. Изначально Заворотнюк в качестве места доставки указала адрес своей подруги. Когда же женщина попыталась изменить адрес по телефону, на нее обрушился праведный гнев курьера.

Используя отборный русский мат, неадекватный мужчина высказал Заворотнюк все свое недовольство. Анна отметила, что так с ней давно никто не разговаривал.

"Просто жуткий хам!" – заявила оскорбленная модель в Сторис.

После услышанного несчастная женщина даже согласилась не менять адрес доставки и разобраться с чемоданом самостоятельно. Впрочем, напоследок обматеривший ее курьер все же успел пнуть чемодан ногой. Но в конце концов все закончилось благополучно – Анна заказала новую доставку из дома подруги, и настрадавшийся багаж все-таки вернулся домой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что разбитая тяжелой болезнью Заворотнюк задрала юбку на камеру.