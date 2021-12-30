"Неадекватная женщина": взбешенную Заворотнюк отказались сажать в самолет

25-летняя анна Заворотнюк попала в неприятную ситуацию. О том, что произошло, она рассказала своим подписчикам в соцсети.

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта модель поведала, что недавно отправилась с друзьями в северную столицу. Девушка решила развеяться и заняться шопингом, чтобы поднять себе настроение.

Обратно в Москву она собиралась вернуться поездом, но в последний момент планы изменились, и компания взяла билеты на самолет. Однако на рейс они опоздали, но их все же зарегистрировали. Камнем раздора при посадке в самолет стал внушительный багаж Анны Заворотнюк.

В огромном чемодане дочь онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" везла множество брендовых вещей, дорогую косметику и технику. Сперва сотрудница авиакомпании разрешила модели взять багаж на борт, поскольку та не успела его сдать. Но при посадке в воздушное судно возникли проблемы.

Анна Заворотнюк рассказала, что при входе в самолет к ним подбежала "неадекватная женщина" без бейджика. По словам наследницы актрисы, она общалась с компанией так, "как будто вчера вышла из тюрьмы". Женщина заявила, что с таким чемоданом в самолет нельзя сажать пассажиров из-за правил безопасности.

Девушка постаралась узнать, как выйти из этой ситуации, на что ей предложили лететь следующим рейсом, предварительно сдав чемодан в багаж. Но такое решение проблемы Анну Заворотнюк не устроило, как и предложение оставить сумку у трапа.

Разборки с персоналом авиакомпании заняли порядка сорока минут. За это время пассажиры самолета порядком разозлились. Сама же модель просто была в бешенстве. В итоге сотрудники авиакомпании пообещали Анне Заворотнюк, что ее чемодан примут в багаж, и он прилетит этим же рейсом. Но обещание не было сдержано. Сумка вернулась к модели лишь ночью, хотя она ждала ее в аэропорту три часа после прилета.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк признавалась, что лечит депрессию. Старшая наследница актрисы тяжело переживает болезнь матери.