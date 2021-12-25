Разбитая тяжелой болезнью Заворотнюк задрала юбку на камеру

Состояние Анастасии Заворотнюк крайне серьезно сказывается на всех членах ее семьи.

Недавно дочь артистки Анна, которая в последнее время стала звездой в "Инстаграме", рассказала своим подписчикам о том, что ее психическое состояние находится под угрозой. Девушка призналась, что у нее началась депрессия. Разбитая тяжелой болезнью Анна обратилась к специалистам и серьезно работает над своим состоянием.

Усилия врачей и самой девушки принесли плоды – младшей Заворотнюк стало лучше, она вновь активно ведет блог. Анна поделилась кадрами с новогодней фотосессии и порекомендовала подписчикам не затягивать с покупкой подарков. Звезда предстала на фото в черном платье, юбку которого игриво задрала.

Образ девушки, как и всегда, не оставил поклонников равнодушными. "Аня, вы невероятно красивая и очаровательная, желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения", "Боже, я ослепла от такой красоты", "Анечка, Вы божественна красива. Платье подчеркивает вашу точенную фигуру. Оно очень элегантное и красивое", "Вы просто невероятная", "Какая же Вы красивая", "Вы настолько красивая! Обожаю вас", "Потрясающий и элегантный образ", "Анют, ты шикарна!", – восхитились комментаторы.

Ранее стало известно, что мужа Анастасии Заворотнюк очень любят и ценят коллеги. Татьяна Навка высказалась о Петре Чернышеве, назвав его "святым человеком". Фигуристка уверена, что на него всегда можно положиться.