"Огонь": Заворотнюк показала свои шарики на всю страну

Анна Заворотнюк готовится к новому году.

Дочь звезды "Моей прекрасной няни" активно ведет социальные сети. Она постоянно рассказывает своим подписчикам о своих чувствах и делится кадрами из жизни. Девушка рассказала, что в детстве не любила розовый цвет, потому что в ее окружении так было принято.

Сейчас все изменилось, Анна стала женственной и полюбила этот оттенок. В подтверждение она надела полностью розовый костюм и отметила, что готовится к новому году. Заворотнюк показала свои елочные шарики, забавно разместив их на голове.

Поклонники, как всегда, осыпали девушку комплиментами. "Тоже в детстве не особо любила розовый (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сейчас розовый-один из любимых", "Красотка! Да, розовый цвет смотрится бомбически, если подобрать подходящий оттенок", "Вы безумно красивая, вам идет абсолютно все", "Красотка. Туфельки огонь", "Какая красивая! Я тоже раньше стеснялась и стыдилась розового цвета", "Микки маус на минималках", "Вы очень красивая и классная и в розовом невероятно", – написали комментаторы.

Ранее Анна Заворотнюк рассказывала, что столкнулась с серьезной депрессией. Она стала меньше общаться с окружением и вести соцсети. Девушка сразу обратилась к специалисту, их совместный труд быстро начал приносить результаты.