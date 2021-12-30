Наплевал на отца и лишился наследства: как живет сын Диброва, которого он не видел 18 лет

37-летний наследник не спешил связаться с прославленным отцом, даже когда того сразил инсульт

В свои 62 года Дмитрий Дибров успел жениться четыре раза и стать отцом пятерых детей. Больше 10 лет журналист состоит в браке с Полиной Дибровой – молодая супруга подарила ему уже троих сыновей. Помимо младших мальчишек, у шоумена есть взрослая дочь и сын от предыдущих браков. Если с Ладой, живущей во Франции, знаменитость поддерживает общение, то с Денисом прославленный отец потерял связь давным-давно.

Дмитрий Дибров впервые стал родителем еще в 1984 году. С Эльвирой, матерью своего первенца, журналист разошелся уже спустя три года брака. Маленькому Денису тогда было всего два года. Дмитрий Александрович признавался, что он и его первая жена рано поженились по глупости и не планировали ребенка.

После развода забота о двухлетнем Денисе легла на плечи Эльвиры. Дибров был занят работой и новой возлюбленной, поэтому времени на старую семью у него не оставалось. К тому же, уже через три года после развода Дмитрий Александрович снова стал отцом – вторая жена Ольга родила ему дочку Ладу.

Сейчас журналист с радостью рассказывает об успехах младших детей и делится деталями жизни единственной дочери, которая успела выйти замуж во Франции и подарить прославленному отцу внучку. А вот о первенце Диброва разговор заходит редко. Дело в том, что знаменитости просто нечего сказать о сыне – он не видел его около 18 лет.

Денису исполнилось уже 37 лет. О судьбе мужчины почти ничего не известно. Он не стремится стать публичным, не выходит на связь с журналистами и не говорит о знаменитом отце. Дмитрий Дибров признавался, что давно не поддерживает связь с наследником, как и тот не спешит общаться с ним, потому что в этом нет потребности.

В свое время шоумен поддерживал связь с первой супругой и знал о планах сына. Денис учился в институте радио и телевидения, а потом работал режиссером новостей. Теперь Дибров ничего не знает о жизни наследника, но не беспокоится о его судьбе. По словам шоумена, у Дениса есть не только замечательная мать, но и отчим – в прошлом близкий друг Дмитрия Александровича.

К слову, Денису Диброву не стоит слишком рассчитывать на наследство знаменитого отца. В феврале прошлого года журналист перенес инсульт, который заставил его задуматься о судьбе своего имущества. Дмитрий Александрович заявил, что хочет переписать все свои богатства на молодую супругу Полину, которая занималась его восстановлением. В случае чего именно ей предстоит решать, заслужил ли Денис получить хоть какую-то копейку. К слову, четвертая супруга шоумена нашла общий язык с его дочерью Ладой, а старшего наследника никогда не видела.