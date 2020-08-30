Готовящийся к смерти Дибров хочет оставить сына без всего

По словам Дмитрия, если бы он не перенес инсульт, то никогда не задумался бы о приближении смерти. Для 60-летнего ведущего болезнь стала полной неожиданностью.
Шоумен не жаловался на плохое самочувствие и тщательно следил за своим здоровьем. В одном из интервью Дибров подметил, что всегда вел активный образ жизни и не задумывался о серьезных последствиях физических нагрузок.
В один момент телеведущему стало плохо. У Дмитрия случился инсульт.
"Просто сидел с соратниками и почувствовал, как полмира закрывается занавеской. Видимо, какой-то глаз отказывает. Я сразу понял, что нахожусь в больнице. Я даже понимал, что со мной был инсульт", – признался шоумен.
Если бы не 31-летняя супруга Диброва, то он бы долго не решался вернуться к нормальной жизни. Теперь именно молодая возлюбленная может стать единственной наследницей всего состояния телеведущего.
Дмитрий Дибров уже планирует переписать все свое имущество на Полину. Шоумен уверен, что избранница сможет грамотно распределить финансы и самостоятельно решить, какая сумма будет предназначена его сыну.
Напомним, телеведущий не поддерживает связь со своим отпрыском и сторонится общения с ним. Артист даже не знает, чем занимается его сын и какой образ жизни он ведет.
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