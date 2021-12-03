40 лет: Закативший истерику Билан поставил крест на юбилее

Поп-кумир россиян избегает собственного праздника. Дима Билан потерял энтузиазм.

Знаменитый певец с трудом справляется со своими обязанностями. Гастроли, песни, съемки и прочие дела действуют на артиста угнетающе — он устает и дает слабину. Недавно в порыве истерики Дима Билан рассказал фанатам, как тяжело ему живется. "Меня колбасит сильно", — откровенничал вокалист в "Инстаграм".

Исполнителя хита "Невозможное возможно" легко понять, ведь накануне Нового года ему стукнет уже 40. Возраст серьезный и, как утверждают психологи, кризисный — требует выдержки и благоразумия. Поклонники надеялись, что Дима Билан снова придет в себя, отметив день рождения 24 декабря, но певец разрушил их иллюзии.

Артист заявил, что праздновать юбилей не собирается и даже намеревается его игнорировать. Оправдывает он это банальными суевериями, будто 40-летие отмечать не принято. "Я постараюсь его не заметить", — объявил о дне рождении Дима Билан.

Холостяк уверяет, что и без праздника ему придется участвовать в развлекательных мероприятиях. В этот период проходит много масштабных выступлений и съемок — точно не соскучишься. При этом Дима Билан понимает, что в честь торжества друзья могут устроить ему сюрпризы и вручить подарки. "Например, выйду из дома, а там много шаров", — поделился мыслями певец.