После ухода Градского всплыли мистические детали: Скрывали до конца

Карьера легенды постоянно шла в гору, он только начал пробовать себя в новом амплуа наставника в шоу "Голос". Артиста любили и уважали все, а участники мечтали попасть в его команду, чтобы учиться именно у мэтра. Однако, к несчастью, судьба распорядилась иначе. Его самочувствие стало ухудшаться еще осенью.
Тогда Александр Градский переболел коронавирусной инфекцией. Его организм ослаб, он почти не выходил из дома, но в какой-то момент все верили в то, что исполнитель вскоре вернется к привычному образу жизни. 26 ноября ему стало плохо в собственной ванной. Знаменитость экстренно госпитализировали.
За жизнь Александра Борисовича боролись медики. 28 ноября стало известно, что он ушел из жизни. На прощании с артистом собрались его коллеги, друзья, ученики и близкие. Оказалось, что вдова якобы не хотела раскрывать мистическую тайну, но одному журналисту все-таки рассказала.
Представитель прессы сообщил, что в день трагедии в квартире Александра Градского вдруг остановились все часы. Однако на этом мистические события не завершились. Время остановилось и в театре "Градский холл". Найти разумное объяснение этим фактам пока никто не смог. В Сети выдвигают различные версии случившегося.