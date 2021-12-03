"Это провал": странно вырядившуюся Собчак публично затравили

На светском мероприятии теледива появилась в "русском народном" образе. Ведущая надела длинное красное платье с корсетом и глубоким декольте, а в волосы вплела пышную косу. Обулась она в войлочные туфли на высоком каблуке. Образ журналистка дополнила необычной сумочкой-лошадкой.
Фото с вечеринки знаменитость разместила в своем инстаграм-аккаунте. Возвращаясь домой, Ксения Собчак пошутила, что смотрится как героиня немецких фильмов для взрослых. Ведущая отметила, что ей для полноты образа не хватает в руке только кружки пива.
Фолловерам же вычурный внешний вид звезды пришелся не по душе. Некоторые сравнили ее с украинским политиком Юлией Тимошенко и Машей Распутиной в молодые годы. Другие посоветовали журналистке подколоть губы, чтобы они не казались кривыми. Были и те, кто раскритиковал ее прическу: "Это провал".
Как писали "Дни.ру", недавно Ксения Собчак дала поклонникам повод для беспокойства, сказав, что ее мужу, Константину Богомолову, надоело жить с ней в столице. Режиссер якобы больше предпочитает жить за городом. Поскольку в Сети давно ходят слухи о том, что чета якобы на грани развода, россияне заподозрили, что Константин Богомолов съехал от теледивы.