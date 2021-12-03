Градский перед последним вздохом успел пошептаться с юной фавориткой

Алла Рид была четвертьфиналисткой четвертого сезона популярного телепроекта "Голос". После того как певица выбыла из проекта, наставник Александр Градский предложил ей работу в своем театре песни. Мэтр относился к Алле настолько трепетно и нежно, что делал ей царские подарки.



Певица бережно хранит роскошное концертное платье, полученное в день рождения от Градского. Говорят, знаменитый наставник потратил на него весьма серьезную сумму. Он ведь в красавице Алле души не чаял. И так уж вышло, что перед смертью музыкант поговорил именно с ней.

"Я успела поговорить с ним ровно за сутки до того, как его не стало, – плачет Рид. – Александр Борисович плохо себя чувствовал последнее время, и мы это знали. Мне очень хотелось ему позвонить в течение нескольких дней. И вроде был предлог – как раз незадолго до этого мы обсуждали детали моего сольника в феврале. Но казалось, что еще есть время, и звонить я долго не решалась. И вот, ровно за сутки (я не знаю, как это объяснить, может, интуиция) я решилась и набрала. Мы поговорили с ним, и в конце он сказал: "Все будет хорошо"..



"Он был для нас как отец – для всех нас, солистов "Градский Холл", – заверила певица. – Кто-то дошел до финала проекта "Голос", кто-то ушел раньше, – но в каждого из тех, кто прошел через его "красную кнопку", – он заложил частичку своей души. А для нас, его подопечных в театре, он был особенно близок, Таких как он – больше нет и не будет. Я не могу словами передать всю горечь этой утраты. Но я верю, что там, куда он ушел, у него все будет хорошо. И я верю, что человек жив, пока о нем помнят".

В интервью Dni.Ru Алла ранее рассказала, как ей работалось с Александром Борисовичем: "После того как я стала участницей "Голоса", Градский меня и остальных членов своей команды собрал дома. Он каждому объяснил, чего от него ждет и хочет. Мне, например, сказал, что я должна исполнить песню Высоцкого, хотя я до той поры пела только англоязычные композиции, любила джаз и соул. Градский – очень прямой и откровенный человек, поэтому, когда в четвертьфинале с песней Серова я выходила на сцену, уже знала, что дальше не пройду".

