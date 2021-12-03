"Что с волосами?": 45-летняя Волочкова выглядит хуже 71-летней матери

Анастасия Волочкова поздравила свою маму с днем рождения.

Балерина выложила несколько фото с мамой и написала проникновенный текст о том, как любит свою маму, несмотря на все сложности в отношениях. Однако подписчики тут же вспомнили, что не так давно Анастасия давала интервью в шоу Иды Галич, где наговорила много неприятных вещей об отношениях с родительницей. Поклонники сочли такое несоответствие лицемерием.

"Тут либо перестать везде в интервью говорить, что мама мне завидует и развела меня с мужчиной моей мечты, сломав мне жизнь, либо перестать постить свою любовь к маме (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Говорит отвратительные вещи о своей матери и дочери", "Сначала обосрать маму у Галич, а потом поздравляшки в инсте", "Даже при большой обиде нельзя публично оскорблять свою мамочку, а вы это сделали!", – возмутились в комментариях.

Не остался без внимания и внешний вид обеих женщина на фото. Подписчики отметили, что Волочкова в свои 45 лет выглядит хуже, чем ее 71-летняя мама. "Мама в 71 выглядит лучше чем дочь", "Мамочка безусловно красивая, в прекрасной форме", "Не скажешь 70. Выглядит как 50. Красавица", "Настя, что у вас с волосами на всех фото? Они как будто жирные. Может нужно каждый день голову мыть? Или с утра и вечером, если один раз не помогает", – написали комментаторы.