В Сеть слили видео последней репетиции команды Градского в шоу "Голос"

Подопечные Александра Градского скорбят и вспоминают советы мудрого наставника.



Участница команды музыканта Татьяна Качурина поделилась в своем инстаграм-аккаунте роликом. В нем показана репетиция для этапа "Нокауты" шоу "Голос" Первого канала, которой руководил композитор.

В видео сняты Алишер Каримов, Виктор Кириллов, Юлия Курганова, Мирослава Кочева, Роман Графов и Татьяна Качурина. Девушка готовится к сложной народной песне, выбранной для нее Александром Градским.

Молодая артистка отметила, что спецрепортаж был снят за 11 дней до смерти их наставника. Примечательно, что сам музыкант на репетиции не появился. Но он следил за происходящим дистанционно. Ранее Татьяна Качурина делилась, что они с народным артистом всегда были на связи. В последний раз певица разговаривала с ним за три дня до его ухода из жизни.

Напомним, 72-летний мэтр отечественной эстрады умер 28 ноября от инфаркта головного мозга. Он до последнего приезжал на съемки шоу "Голос". В студию его привозили на носилках. Зрители заметили, что исполнитель выглядит неважно и явно плохо себя чувствует. О том, кто займет место авторитетного наставника в проекте, пока неизвестно.

Как писали "Дни.ру", в последнее время Александр Градский себя плохо чувствовал. В сентябре он переболел коронавирусом, а потом с трудом восстанавливался. Артиста сильно беспокоили боли в ногах. 26 ноября звезду госпитализировали с подозрением на инсульт. Он скончался, не приходя в сознание.