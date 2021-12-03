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Шоу-бизнес
"Очень преувеличивают": известная певица о состоянии обожженной Хлебниковой

"Очень преувеличивают": известная певица о состоянии обожженной Хлебниковой

Наталья Гулькина отреагировала на информацию о том, что у пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица.
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Бывшая солистка "Миража" считает, что данные об этом не совсем соответствуют действительности. Она отметила, что вечером 30 ноября общалась с директором певицы. По словам артистки, ничего подобного представитель Марины Хлебниковой ей не говорил.

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"Все в порядке. Мне кажется, иногда очень преувеличивают", — заявила Наталья Гулькина. Также она сказала, что звезду скоро переведут в обычную палату, и к ней можно будет прийти. Она уточнила, что пока к вокалистке пускают только мать.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Марина Хлебникова может ослепнуть из-за того, что у нее началось заражение тканей лица, которое распространяется на роговицу глаза. Якобы у нее серьезные проблемы со зрением. Врачи вводят знаменитости антибиотики, чтобы прекратить распространение инфекции.

Как писали "Дни.у", исполнительница серьезно пострадала в пожаре, случившемся в ее столичной квартире. Причиной трагедии могла стать непогашенная сигарета. 56-летнюю Марину Хлебникову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с жуткими ожогами, также она успела отравиться дымом.

Звезду подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас, правда, знаменитость уже дышит самостоятельно. Артистке предстоит пластика лица и пересадка кожи.

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Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 08:38 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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