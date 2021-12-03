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Шоу-бизнес
"Запрещено": священник высказался о странностях на похоронах Градского

"Запрещено": священник высказался о странностях на похоронах Градского

Александра Градского похоронили первого декабря на 43-м участке Ваганьковского кладбища. Священник Николай Савченко прокомментировал некоторые странности.
прочитано 456 раз

28 ноября россиян шокировала новость о неожиданной смерти Александра Борисовича Градского. Великий музыкант скончался из-за инфаркта. Многие коллеги и поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся.

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Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Вчера в театре "Градский-холл" прошло прощание, а позже артиста похоронили. Фотографы запечатлели эмоции тех людей, которые пришли увидеть своего кумира в последний раз. Некоторые увидели несостыковки: в толпе был замечен раввин, а до этого, как стало известно, состоялось церковное отпевание наставника "Голоса" в Новодевичьем монастыре. Напомним, в нем были еврейские и русские корни.

"Если произошло церковное отпевание, это означает, что человек был крещенным и верующим. При этом, присутствовать на похоронах лицам других исповеданий и даже служителям других исповеданий совершенно не возбраняется. Это совершенно допустимо, здесь нет никакого неправильного смешения", – сказал Николай Савченко.

Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Также священник объяснил, что церковные правила не разрешают богослужебные смешения. Нельзя, чтобы представитель других религий, участвовали в службах.

"Это запрещено. Это древние правила. Человеческое общение, общение на поминках, просто высказывание соболезнований – это допустимо", – высказался он.

Фото: Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Некоторые почитатели творчества исполнителя "Как молоды мы были" все-таки нашли это непонятным. Эксперт ответил на этот же вопрос корреспонденту "Дни.ру".

"Нет, не кажется странным. Если бы кто-то считался одновременно принадлежащим к крестьянству и к иной религии, то такое запрещается", – подытожил Николай Савченко.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Автор: 3 декабря 2021, 21:42 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость913709
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Регина,ну ты дура. Священник не мог сказать " крестьянству",т.к. мы христиане, почитаем Христа.
1

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