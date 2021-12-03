"Запрещено": священник высказался о странностях на похоронах Градского

28 ноября россиян шокировала новость о неожиданной смерти Александра Борисовича Градского. Великий музыкант скончался из-за инфаркта. Многие коллеги и поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся.
Вчера в театре "Градский-холл" прошло прощание, а позже артиста похоронили. Фотографы запечатлели эмоции тех людей, которые пришли увидеть своего кумира в последний раз. Некоторые увидели несостыковки: в толпе был замечен раввин, а до этого, как стало известно, состоялось церковное отпевание наставника "Голоса" в Новодевичьем монастыре. Напомним, в нем были еврейские и русские корни.
"Если произошло церковное отпевание, это означает, что человек был крещенным и верующим. При этом, присутствовать на похоронах лицам других исповеданий и даже служителям других исповеданий совершенно не возбраняется. Это совершенно допустимо, здесь нет никакого неправильного смешения", – сказал Николай Савченко.
Также священник объяснил, что церковные правила не разрешают богослужебные смешения. Нельзя, чтобы представитель других религий, участвовали в службах.
"Это запрещено. Это древние правила. Человеческое общение, общение на поминках, просто высказывание соболезнований – это допустимо", – высказался он.
Некоторые почитатели творчества исполнителя "Как молоды мы были" все-таки нашли это непонятным. Эксперт ответил на этот же вопрос корреспонденту "Дни.ру".
"Нет, не кажется странным. Если бы кто-то считался одновременно принадлежащим к крестьянству и к иной религии, то такое запрещается", – подытожил Николай Савченко.