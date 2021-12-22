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Шоу-бизнес
"Полное иссечение": Раковая опухоль изувечила лицо Мамаева

"Полное иссечение": Раковая опухоль изувечила лицо Мамаева

Известный футболист Павел Мамаев стал жертвой онкологии. Его девушка все рассказала.
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После развода спортсмен Павел Мамаев вступил в романтические отношения с блогершей Надеждой Санько. В "Инстаграм" белокурой красотке часто поступают вопросы о личной жизни. Новая пассия футболиста откровенно делится подробностями.

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Недавно блондинке поступил вопрос о внешности ее избранника. Поклонники заметили, что лицо Павла Мамаева изувечено — на коже располагается заметный уродливый шрам. Любовница спортсмена рассказала, что виновата в этом раковая опухоль — базалиома.

По словам Надежды Санько, футболист жил с опасной шишкой много лет, и никто не заботился о его здоровье. Девушка практически сразу попыталась исправить ситуацию, и отправила Павла Мамаева удалять недостаток лазером. "Этого оказалось мало, и нам назначили полное иссечение", — пожаловалась блогерша.

Фото: instagram.com / nadihope

Блондинка не скрывает, что теперь у ее избранника огромный рубец. Но главное, что мужчина сумел выявить злокачественное новообразование и от него избавиться. Надежда Санько не уточнила, как себя чувствует футболист после операции.

Напомним, экс-супруга Павла Мамаева пожаловалась на нежелательные расходы. Алана платит налоги за автомобиль, на котором ездит ее бывший муж. Также она недовольна суммой алиментов, которую футболист выделяет на детей.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 16:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Американка победила рак в спортзале

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Гость930324
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