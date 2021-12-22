"Полное иссечение": Раковая опухоль изувечила лицо Мамаева

После развода спортсмен Павел Мамаев вступил в романтические отношения с блогершей Надеждой Санько. В "Инстаграм" белокурой красотке часто поступают вопросы о личной жизни. Новая пассия футболиста откровенно делится подробностями.
Недавно блондинке поступил вопрос о внешности ее избранника. Поклонники заметили, что лицо Павла Мамаева изувечено — на коже располагается заметный уродливый шрам. Любовница спортсмена рассказала, что виновата в этом раковая опухоль — базалиома.
По словам Надежды Санько, футболист жил с опасной шишкой много лет, и никто не заботился о его здоровье. Девушка практически сразу попыталась исправить ситуацию, и отправила Павла Мамаева удалять недостаток лазером. "Этого оказалось мало, и нам назначили полное иссечение", — пожаловалась блогерша.
Блондинка не скрывает, что теперь у ее избранника огромный рубец. Но главное, что мужчина сумел выявить злокачественное новообразование и от него избавиться. Надежда Санько не уточнила, как себя чувствует футболист после операции.
Напомним, экс-супруга Павла Мамаева пожаловалась на нежелательные расходы. Алана платит налоги за автомобиль, на котором ездит ее бывший муж. Также она недовольна суммой алиментов, которую футболист выделяет на детей.