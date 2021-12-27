Опухшая мать Королевой с елкой на голове вызвала оторопь: Неуместно и стыдно

Сегодня мама Наташи Королевой и сама крайне популярная личность. На ее блог подписаны около 30 тысяч человек.

Периодически Людмила Порывай снимает небольшие влоги, чтобы рассказать поклонникам о своей жизни и планах. На этот раз она заговорила о праздновании Нового года. Несмотря на то, что она уже давно живет в солнечном Майами, все традиции "тетя Люда", как она сама себя называет, крайне уважает и отказаться от них не может.

Родительница Наташи Королевой сообщила, что в главную ночь года планирует отправиться в круиз вместе со своими друзьями. Она указала, что все иностранцы ложатся спать сразу после 12 часов ночи, но у них с компанией вечеринка лишь начинается в это время. Во время рассказа мать артистки шла по пляжу, а на ее голове красовалось украшение в виде елки.

Людмила Порывай сообщила, что у нее имеется и один особенный секрет. Она отметила, что спиртные напитки на корабле крайне дорогие, а проносить их с собой нельзя. Именно поэтому они придумали собственный метод. По словам тети Люды, они с друзьями заливают напитки в грелки.

Публика оказалась ошарашена не только рассказом мамы Наташи Королевой, но и ее внешним видом. Некоторые отметили, что она якобы выглядит "опухшей". "Лицемерие зашкаливает. Неуместно и стыдно", "И чего вы радуетесь? Она уже все", "Куда смотрит Королева? Мать странно выглядит и нарушает порядок", – возмутились некоторые.