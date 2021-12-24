Вернулась на шест: невестка-стриптизерша сумела досадить Королевой

Возлюбленной Архипа Глушко – Мелиссе Волынкиной исполнился 21 год. Потенциальная свекровь почему-то проигнорировала это событие. Судя по всему, это связано с ее отношением к девушке. Наташа Королева уже давала понять, что не воспринимает увлечение своего слишком юного сына как что-то серьезное. К тому же, говорят, что певице пришлось не по душе ремесло Волынкиной, которая прежде занималась стриптизом. Артистка даже попробовала перевоспитать избранницу сына: буквально сняла ее с шеста и устроила работать визажистом.
По случаю Дня рождения Волынкина устроила вечеринку. На празднике девушка вновь взобралась на шест и под восторженные крики наследника Королевой и общих друзей продемонстрировала свое мастерство. А в конце стриптизерша не удержалась от искушения и даже решилась показать всем, что на ней нет белья. Соответсвующие кадры девушка выложила в своем микроблоге, сделав достоянием общественности.
Как заметила "КП", сделано это было не просто так, а в отместку Наташе Королевой, проигнорировавшей праздник своей невестки. Вернувшись на шест, возлюбленная Глушко-младшего сумела досадить артистке, которая не хочет принимать ее в свою звездную семью.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как саму Наташу Королеву в тесном наряде высмеяли за вываливающиеся "буфера".