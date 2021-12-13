"Доча бюджет урезала?": жирующая мать Наташи Королевой возмутила россиян жаждой денег

Мама Люда, как нежно зовет ее Наташа Королева, возмутила пользователей Сети своей любовью с шикарной жизни. Людмила Порывай явно не бедствует. Женщина получает американскую пенсию в размере 600 долларов.
Недавно в программе "Звезды сошлись" на НТВ мать певицы призналась, что никогда не работала в Соединенных Штатах. А живет она там с 90-х годов. Кроме того, супруг Людмилы Порывай – успешный предприниматель. Он владеет в США несколькими ресторанами.
Тем не менее женщина ищет, как бы еще подзаработать. Так, в своем инстаграм-аккаунте звездная пенсионерка заявила, что готова оказать поклонникам необычную услугу – платные поздравления.
Некоторые подписчики возмутились такой алчности. "Американской пенсии не хватает?", "Доча бюджет урезала?", – язвительно прокомментировали фолловеры пост Людмилы Порывай.
Напомним, мать Наташи Королевой 28 лет назад во второй раз вышла в США замуж за бизнесмена Игоря Эльперина. К слову, певица хотела отправить жить в Америку сына Архипа. Парень ходил в США в школу, живя у бабушки. Но молодому человеку не понравилось в Майами, и он вернулся в Россию.