Задравшую ценник Верку Сердючку жестко приложили

По словам шоумена, за билет на новогодний концерт Верки Сердючки в Дубае придется выложить 167 тысяч рублей. Появилась информация, что гонорар звезды может составить 15 миллионов рублей.
Иван Ургант высмеял 48-летнего артиста. "Представляете?! И вот так уже не в первый раз самой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина!", — заявил ведущий "Вечернего Урганта".
Как писали "Дни.ру", договариваться о выступлении Верки Сердючки в ОАЭ пришлось за полтора года, ведь такого артиста хотят видеть все. Сам же он в последнее время очень избирателен, даже несмотря на большие гонорары.
Напомним, весной текущего года в Сети поползли слухи о том, что Андрей Данилко тяжело болен. Его продюсер Юрий Никитин поведал, что проблемы со здоровьем у певца оказались намного серьезнее, чем публика могла представить. По его словам, болезнью исполнителя занимаются медики из европейских стран. Однако вскоре представитель знаменитости опроверг эти слова, заявив, что Верка Сердючка в порядке.
Также летом 2021 года тему состояния Андрея Данилко поднял в своем микроблоге Андрей Разин. Продюсер "Ласкового мая" заявил, что музыкант настолько сильно переживал из-за отсутствия концертов в России после скандала на "Евровидении-2007", что у него развилась глубокая депрессия.