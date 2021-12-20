"Как из борделя": Королеву в нелепом тесном наряде высмеяли за вываливающиеся "буфера"

"Корсетом покрыта // Вся прелесть грудей, // Под фартуком скрыта // Приманка людей", – писал Александр Пушкин в стихотворении "Вишня", которое считается одним из самых эротических в русской поэзии начала XIX века. Интересно, что сказал бы поэт, глядя на Наташу Королеву, которая стремится всю прелесть грудей явить, ничего не скрывая.
Для похода на юбилей Кремлевского дворца главная эстрадная русалка страны выбрала столь короткое платье и столь узкий корсет, что казалось, еще многие, и ткань лопнет под натиском "персей", как в старину называли грудь, четвертого размера. Перси почти вываливались наружу!
"У вас тесто убежало", "Верните платье на куклу в детский мир", "Все вывалила русалка!", "Порывай вымя свое вывалила", "Вот это буфера! Вываливает напоказ всегда позорница. Больше ж нечем привлечь", Увольте стилиста Королевой, ужас же!", "Королева, как всегда, не в ту струю попала", "Как из борделя", – глумятся люди над неудачным образом певицы.
Впрочем, звезда не обращает внимания на завистников, критиков и злопыхателей. Она доверяет только собственному вкусу. Может прислушаться и к мнению мамы – Людмилы Порывай. А камней и яда посторонних, которые порой летят в ее сторону, самоуверенная артистка попросто не замечает.