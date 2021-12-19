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Шоу-бизнес
Королева отказалась принимать в семью невесту-стриптизершу 19-летнего сына

Королева отказалась принимать в семью невесту-стриптизершу 19-летнего сына

Наследник Наташи Королевой отличается своенравным характером.
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Архипу уже 19 лет, недавно он начал свою музыкальную карьеру и запел вместе с мамой на шоу "Две звезды". В личной жизни у молодого человека тоже все развивается очень стремительно. Недавно он притащил в дом свою невесту, к которой у родителей много вопросов. Дело в том, что до встречи со звездным наследником 20-летняя Мелисса работала стриптизершей.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Эту информацию девушка не скрывает, как и ее избранник. Она сама рассказывала, что в профессии была алчной, жадной. "Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала трогать грудь, лапать как-то, прижимать, обжимать", – не стесняется вспоминать прошлое Мелисса.

Естественно, Королева не в восторге от выбора сына. Она честно призналась, что надеется на скорое завершение отношений, хоть Архип уже и сделал избраннице предложение. "Недавно была одна девушка, потом еще была череда", – поделилась Наташа. Артистка уверена, что молодой и активный сын еще несколько раз изменит свое решение.

Звездные родители стараются с уважением относиться ко всем занятиям и пассиям Архипа. Его многочисленных девушек они принимают, но не спешат пускать в семью. Однако появление в доме стриптизерши довольно сильно удивило Наташу Королеву.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2021, 11:08 Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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