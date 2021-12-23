"Да пошла она!": Салтыкова сцепилась с Ветлицкой в мерзкой перебранке

Два секс-символа ушедшей эпохи учинили острый конфликт. Ирина Салтыкова и Наталья Ветлицкая серьезно поздорили.

Экс-участницы популярной в 80-е годы группы "Мираж" перестали общаться после неприятной ситуации, которая возникла на гастролях. Ирина Салтыкова поведала историю, в которой Наталья Ветлицкая выступила ее соперницей.

Блондинки сцепились в мерзкой перебранке. Она возникла вследствие провокации. В тот роковой день некие члены съемочной группы подошли к Ирине Салтыковой со словами о том, что Наталья Ветлицкая плохо о ней отзывается.

Услышав о подлых нападках, певица не смогла молчать и ответила в том же духе. "Я говорю: "Да пошла она в задницу!" — вспомнила былое Ирина Салтыкова. Так возникла непримиримая вражда — артистки еще несколько раз обменялись колкостями и поставили крест на теплых отношениях. С той поры они так и не наладили контакт — Наталья Ветлицкая была против.

Ирина Салтыкова равнодушно относится к судьбе своей оппонентки, но считает, что ей не стоило уезжать жить за границу. Звезда отметила, что в молодости вела себя гораздо скромнее, чем Наталья Ветлицкая.

Напомним, Ирина Салтыкова получила серьезную травму ноги после падения с лестницы. Напасть произошла, когда вокалистка красила окно в деревенском доме. Ей пришлось лечь на операцию, была вдавлена кость. Певица долго не могла сгибать ногу после хирургического вмешательства.